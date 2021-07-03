نجم بوليوود عامر خان ينفصل عن زوجته.. «بعد 15 سنة جميلة»

المصدر: بومباي - أ.ف.ب

أعلن نجم بوليوود عامر خان، اليوم السبت، عن انفصاله عن زوجته المخرجة كيران راو بعد زواج استمر أكثر من 15 عاماً.

وأصدر الزوجان المشهوران بياناً قالا فيه إنهما اتفقا على الانفصال، لكنهما سيربيان ابنهما سويا، وسيستمران في العمل على مشاريع مشتركة.

وأضاف خان وراو «في هذه السنوات الـ15 الجميلة التي أمضيناها معاً، تشاركنا حياة مليئة بالخبرات والفرح والضحك، ونمت علاقتنا في الثقة والاحترام والحب»، لكن «نود الآن أن نبدأ فصلاً جديداً في حياتنا. لم نعد زوجاً وزوجة، ولكن والدان وعائلة لبعضنا البعض».

والتقى خان وراو أثناء تصوير فيلم في عام 2001 كانت فيه راو مساعدة للمخرج، وتزوجا في ديسمبر 2005.

ويُعرف خان، وهو مسلم، بالتزامه بقضايا إنسانية وسياسية. وقال في عام 2015 إن تزايد «التعصب» ضد المسلمين والمثقفين في الهند دفع بزوجته راو الهندوسية إلى التفكير بمغادرة البلاد.

كذلك، كان يعمل على إعادة لفيلم هوليوود الشهير «فوريست غامب» الصادر العام 1994، بعنوان «لال سينغ شادا» من المقرر طرحها في نهاية عام 2021.



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