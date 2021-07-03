شيرين عبدالوهاب تشكر 11 فنانًا بعد أزمة «تسريبات» والد حسام حبيب

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

شكرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب،عددا من نجوم الوطن العربي؛ لدعمهم لها ولزوجها الفنان حسام حبيب، بعد أزمة التسجيل الصوتية المسربة لوالد حسين حبيب، والتي أثارت جدلًا واسعًا.

وكتبت شيرين، عبر حسابها في «تويتر»: «أحب أشكر عيلتي الكبيرة من فناني الوطن العربي على دعمهم ليّ ولحسام وحبهم، أخواتي وزملائي وأساتذتي، ربنا يخليكوا ليا».

والنجوم التي قدمت شيرين لهم الشكر، هم: «شريهان، أنغام، نوال الزغبي، دُرة زروق، فيفي عبده، حورية فرغلي، أحمد فلوكس، شيماء سيف، إنجي وجدان، مصطفى درويش، ورانيا محمود ياسين»

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