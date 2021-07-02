على الطريقة الهندية..هالة صدقي تحتفل بحكم حبس زوجها

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

شاركت الفنانة المصرية هالة صدقي، متابعيها، احتفالها بالحكم الذي صدر تجاه زوجها ووالد طفليها بحبسه 30 يومًا؛ لامتناعه عن دفع مليون ومائة ألف جنيه قيمة المصاريف الدراسية لأبنائه.

ونشرت هالة، صورة لها بملابس هندية مع النجم العالمي بول أنكا، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت: "احتفال هندي مع النجم بول أنكا بمناسبة الحكم بالسجن للأعداء، وللأسف تأجيل الحكم في قضية الطاعة.. لسه بيدور على بيت أطيعه فيه".

وأصدرت محكمة قصر النيل "شؤون الأسرة"، حكمًا بحبس زوج الفنانة هالة صدقي 30 يومًا؛ لامتناعه عن دفع المصاريف الدراسية لأبنائه.

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