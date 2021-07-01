حكم بسجن زوج الفنانة هالة صدقي لامتناعه عن مصروفات ابنيهما
أصدرت محكمة قصر النيل، الخاصة بشؤون الأسرة، حكمها، بحبس سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي 30 يوما، على خلفية الدعوى القضائية التي أقامها بحقه وكيل الفنانة ، بسبب امتناع الزوج عن دفع مبلغ مليون ومئة ألف جنيه وهو ما تعادل قيمته 70 ألف دولار أميركي، المصروفات الدراسية لابنيهما سامو ومريم، بحسب صحيفة " الوطن" المصرية.
وتمر علاقة صدقي بزوجها بالكثير من التوترات والأزمات،آخرها كان طلب الزوج للفنانة في بيت الطاعة.
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