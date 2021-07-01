حكم بسجن زوج الفنانة هالة صدقي لامتناعه عن مصروفات ابنيهما

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أصدرت محكمة قصر النيل، الخاصة بشؤون الأسرة، حكمها، بحبس سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي 30 يوما، على خلفية الدعوى القضائية التي أقامها بحقه وكيل الفنانة ، بسبب امتناع الزوج عن دفع مبلغ مليون ومئة ألف جنيه وهو ما تعادل قيمته 70 ألف دولار أميركي، المصروفات الدراسية لابنيهما سامو ومريم، بحسب صحيفة " الوطن" المصرية.

وتمر علاقة صدقي بزوجها بالكثير من التوترات والأزمات،آخرها كان طلب الزوج للفنانة في بيت الطاعة.

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