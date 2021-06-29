أروى توضح حقيقة تعرضها لحروق في الوجه

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نفت الفنانة أروى، إصابتها بحروق في الوجه، مؤكدة أن ماتم تداوله على منصات التواصل الإجتماعي، خاطئ وعار تماما عن الصحة.

وأوضحت «غلطة عمري إني طلعت فيديو على "سناب شات" لأشرح للناس أن بعد خضوعى لالترا ساوند، حصل زراق في الوجه سيستمر لبضعة أيام قبل ان يزول بشكل تلقائي».

وتابعت الفنانة أروى « دلوقتى وجهي زي الفل والزراق راح ومفيش فيه أى حاجة».

يذكر أن الفنانة اروى كانت ظهرت فى فيديو عبر تطبيق "سناب شاب" وتحدثت فيه عن أنها خضعت لجلسة تجميلية وهذا سبب لها كدمات فى وجهها وقالت مازحة مع جمهورها إن هذه الكدمات قد ترجع لزوجها. ولكن الكلام انتشر بشكل مختلف تماما لما قصدته الفنانة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news