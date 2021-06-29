صور وفيديو..أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه ليلى وملك

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

شارك الفنان المصري أحمد زاهر، جمهوره فرحته بتخرج ابنتيه ملك، وليلى، ونشر زاهر، صورا له مع بناته وزوجته من حفل تخرجهما، في "إنستغرام": "بناتي اتخرجوا.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها، مشاعر كتير متلخبطة، فرح وسعادة وفخر وخوف على بكره، ودموع، ما هو إحنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه".

ووجه رسالة لابنتيه، قائلا: "ملك وليلى بحبكم أوي وفخور بيكم قد الدنيا كلها".

نشر مقطع فيديو تغنى خلاله ليلى خلال حفل تخرجها؛ وعلّق: "مبروك يا حبيبتي على التخرج وعلى الأغنية الجميلة دي اللي ولعتي بيها الدنيا والمسرح والكل كان فرحان بيكي وبيرقص معاكي، كسرتي الدنيا يا لولي، بحبك وفخور بيكي أوي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news