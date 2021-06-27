حمو بيكا يدخل "النقابة" من بوابة "المنلوج" و"الموسيقين" ترد : مفيش الكلام ده خالص

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

وجه مغني المهرجانات حمو بيكا، الشكر إلى نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، لإعطائه فرصة الانضمام إلى نقابة من خلال شعبة فن "المنلوج".

وسارعت النقابة إلى التشكيك بهذا الكلام على لسان وكيل نقابة المهن الموسيقية محمد أبو اليزيد الذي قال :"ما ذكره بيكا غير صحيح (مفيش الكلام ده خالص)، المونولوج فن مختلف تماما، وهو ما كان يقدمه على سبيل المثال الفنان الراحل إسماعيل ياسين".

وأضاف أبو اليزيد لموقع " مصراوي": "النقابة في ضوء قوانينها واللوائح المعمول بها، تفتح الباب لمن يتبع الطرق الرسمية، ومنها الإختبارات في لجانها، ومن يتم إجازته يتم التصريح له".

حمو بيكا قال عبر صفحته على "فيس بوك": "رسالة شكر واحترام وتقدير لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي الاستاذ هاني شاكر على دعمه الكبير لمغنيين ومؤديين المهرجان، وإعطاء الفرصة لهم للانضمام لشعبة (المونولوج) لتقنين أوضاعنا داخل نقابة المهن الموسيقية، والتحكم في الكلمات والموسيقى وشكر خاص لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية".

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