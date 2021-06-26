إلهام شاهين تطمئن محبي الفنانة دلال عبدالعزيز: زرتها من 3 أيام

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

كشفت النجمة المصرية إلهام شاهين عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز التي تخضع للعلاج منذ فترة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت إلهام شاهين على هامش مشاركتها في ندوة بمهرجان أسوان لأفلام المرأة إنها كانت مع دلال عبدالعزيز منذ ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنها انتقلت من غرفة عناية مركزة خاصة بمرضى كورونا إلى أخرى بعد شفائها من الفيروس، وسلبية مسحتها و«الحمد لله هي بخير وربنا يتم شفاها على خير» حسبما صرحت إلهام شاهين لموقع اليوم السابع.

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