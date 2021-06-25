دعوة من ايتن عامر للإحتفال تتحول إلى أزمة.. والسبب حنين حسام

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تعرضت الفنانة آيتن عامر إلى هجوم كبير من متابعين بعد أن دعتهم لتحميل أحد تطبيقات البث المباشر، لتتقابل معهم في "لايف" للاحتفال بوصول متابعيها إلى 11 مليونا.

ونشرت آيتن عامر فيديو لها عبر (إنستغرام) قائلة: "نزلوا "الأبليكيشن" عشان نتقابل الساعة 5 ونتكلم ونحتفل سوا".

وسرعان ماتبين أن التطبيق الذي دعت إليه إيتين عامر هو نفسه الذي كانت تعمل عليه فتاة" تيك توك"حنين حسام، وتسبب في دخولها السجن.

ومن بين التعليقات ماقالته متابعة: "نفس نوعية الأبلكيشنز اللي حنين حسام أعلنت عنها وأخدت بسببها 10 سنين.. وكل الناس عارفه كويس الأبلكيشنز دي بيتعمل فيها إيه في اللايڤات".

و قالت أخرى: "ما تفتحي اللايڤ هنا وتتكلمي براحتك بدل البرنامج القذر ده! إنتي مش ناقصك حاجة يا آيتن عشان تعملي إعلانات".

و كانت المحكمة قد قضت بحبس فتاة "تيك توك"، حنين حسام، 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه مصري.

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