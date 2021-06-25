حقيقة انتقاد زوجة رونالدو للفنانة ياسمين صبري: "كوني نفسك وليس أنا"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثارت صورة لعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث حملت رسالة موجهة للفنانة ياسمين صبري تحديدًا، وهي "كوني نفسك وليس أنا"، ردًا على تقليد الأخيرة لإطلالات ووضعيات تصوير الأولى، ولكن بعد البحث اتضح أن التعليق نُشر في صفحة مزيفة وغير رسمية.

وظهرت زوجة رونالدو في الصورة، وترتدي ملابس كاجول، وكتبت في التعليق على الصورة "كوني نفسك وليس أنا"، مع "منشن" للفنانة ياسمين صبري. أما الصورة الحقيقية التي نشرتها على "إنستغرام"، ظهرت بنفس الإطلالة ولكن مع تعليق آخر.

وفي الآونة الأخير، اتهم الجمهور الفنانة ياسمين صبري بتقليد زوجة رونالدو، بعد ظهورها عدة مرات بملابس وألوان وأكسسوارات مشابهة للفنانة الإسبانية، إضافة إلى التقاط صور بنفس الوضعيات.

وفي إحدى الصور، ظهرت ياسمين بإطلالة صيفية هادئة، ارتدت فيها بلوزة بيضاء، وكانت ملامحها مختلفة؛ حيث استخدمت خاصية الفلتر لتنحيف وجهها ورفع الحاجبين وتلوين الشفاه، وهذا جعلها تظهر بشكل مشابه لـ"جورجينا" التي نشرت صورة قبلها بعدة ساعات، حتى في طريقة رفع الشعر.

وفي صورة أخرى، ارتدت "صبري" قميصا أبيضًا من علامة "لويس فيتتون" الفرنسية، بعد ساعات من ظهور الفنانة الإسبانية به وهي في حفل بصحة أسرتها، وتكرر هذا التشابه في صور أخرى بشكل واضح.

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