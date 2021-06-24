النيابة الكويتية تقول كلمتها بحق المؤثرين «عبودكا» ويعقوب بوشهري

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قررت النيابة العامة الكويتية رفع إجراءات منع السفر، وتجميد الأرصدة البنكية، على الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، الشهير بـ«عبودكا».

وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم، أن الجاسر يعتبر ثاني متهمي «الدفعة الأخيرة» بعد يعقوب بوشهري، وهما من المشاهير المتهمين في قضية «غسل الأموال». ويأتي هذا الإجراء تمهيداً لسقوط تهمة «غسل الأموال»، وحفظ القضية، بعد تحقيقات استمرت أكثر من عام.

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