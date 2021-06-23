بطلة «نسل الأغراب» بعد حصولها على الإقامة الذهبية: حفظ الله الإمارات

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أعربت النجمة المصرية مي عمر عن سعادتها بالحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، مقدمة شكراً خاصاً لـ«دبي للثقافة» التي تدعم الفنانين والمبدعين.

وكتبت بطلة «نسل الأغراب» و«الفتوة» في حسابها على «إنستغرام» أمس الثلاثاء، بعد منحها الإقامة الذهبية في الإمارات هي وزوجها المخرج محمد سامي: «شكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين.. حفظ الله دولة الإمارات حكومة وشعباً».

يشار إلى أن مي عمر أطلت خلال السنوات الماضية في العديد من الأعمال والمسلسلات التي حظيت بجماهيرية لافتة، خصوصاً خلال السباق الدرامي في شهر رمضان.



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