فريدة سيف تكذب "بلطف" سميرة عبد العزيز: "مش أخلاق محمد رمضان"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

دافعت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر، عن الفنان محمد رمضان، على خلفية أزمة "الإساءة" اللفظية التي كشفتها أخيرا الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز من محمد رمضان. ووجهت فريدة سيف رسالة للفنانة سميرة عبد العزيز عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًة أن "هذه ليست أخلاق رمضان".

وكتبت فريدة : "السيدة الفاضلة جيل فاتن حمامة وصديقتها الوحيدة.. سميرة عبدالعزيز.. احتراما لها لن أكذبها أبدا، ولكن رسالة وصلت لك من مين أكيد يا رمضان حد بيعزك أوي وخد موبايلك".

وتابعت: "يعني كتمتي في قلبك 6 سنين ؟، وبعدين دي مش شغلته أن حد يرفض دور فيتقهر ويكلمه يردح له، يعني حتى لو حصل اشمعنى دلوقتي ياحاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

واختتمت: "ربنا يهدي الجميع لبعض ويهدي النفوس، هو احنا بندور على مشاكل بأثر رجعي، والله ما مستاهله حقك عليا أنا ولو أن أقسم بالله قسم يتهز له 7 سموات دي مش أخلاق محمد، واللي هيقول سبوبة وقرف ورحمة أمي هزعل لأنكم حبايبي، وعارفين أني حقانية وما بياخد الروح إلا اللي خلقها.. وأشكركم".

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