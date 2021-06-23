شاهد عادل إمام بلحية بيضاء ..ما حقيقة الصورة التي اجتاحت مواقع التواصل؟

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

ضجت منصات التواصل الاجتماعي، و موقع "تويتر" بصورة للفنان المصري الكبير عادل إمام، بلحية بيضاء. وأثارت صورة "الزعيم" موجة من السجال، وتم تداولها على نطاق واسع في الساعات الأخيرة، قبل أن تؤكد مصادر مقربة، أن الصورة مفبركة، وغير حقيقية، وتم التعديل عليها من احد المواقع، أما الصورة الأصلية فهي تعود إلى حفل زفاف ابنه محمد إمام، الذي أقيم قبل سنوات.

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