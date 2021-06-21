هيدي كرم ردا على منتقدين فيديو مع ابنها: انتو ناس مرضى

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثارت الفنانة هيدي كرم، جدلا كبيرا، بسبب فيديو نشرته على "انستغرام" أثناء ممارسة ابنها نديم رياضة الضغط وهي على ظهره، معلقة على الفيديو: "حياة قلب أمه.. بنشيلهم وهم صغيرين ويشيلونا وهم كبار" لتلقى هجوماً من قبل المتابعين.

وقالت كرم رداً على الانتقادات "بجد انتو ناس مرضى، بجد، يعني الفيديو اللي أنا منزلاه لابني دا، وبعض التعليقات اللى جاتلى دي مش من كل الناس الحقيقة، بعض الناس بتتمنى ليا الصحة وتتمنى له الصحة، وفرحانين بيه وبياركولي عليه ويقوليلي ربنا يخليهولك".

وتعتاد هيدي كرم على مشاركة متابعيها على السوشيال ميديا بلحظات من حياتها سواء الفنية أو الشخضية ودائماً مع تنشر صورها مع ابنها نديم الذى وصل إلى عمر 21 سنة، وتحظى صورها مع ابنها دائماً بتفاعل المتابعين

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