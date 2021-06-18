ريهام حجاج لم تعد قادرة على إخفاء هذا الخبر

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة ريهام حجاج، عن حملها الأول من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ورغم أنها حاولت مرارا خلال الفترة السابقة نفي الأمر، إلا أن معالم الحمل بدأت بالظهور بشكل واضح على جسدها وملامحها.

وقالت ريهام، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية بوسي شلبي، إنها تستمتع بالتواجد مع عائلتها وعائلة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وأن علاقة العائلتين أقرب للصداقة، مؤكدة أن شقيقة زوجها هي صديقتها المقربة.

ووجهت بوسي شلبي سؤالا لريهام حجاج عن حقيقة حملها، وهو ما فاجأها، لكن بوسى،أكدت أن معالم الحمل ظهرت على بطنها، لتؤكد ريهام حجاج صحة الخبر.

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