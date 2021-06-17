وفاة الفنان البحريني باسل أحمد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي المطرب البحريني، باسل أحمد، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض الفشل الكلوي.

وتعرّض الفنان البحريني لوعكة صحية خلال الفترة الماضية دخل على إثرها غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك حمد الجامعي.

والراحل باسل أحمد، من المطربين المعروفين في الساحة البحرينية والخليجية، وله الكثير من الأعمال، كما شارك بصوته في مقدمة ونهاية مسلسلات مثل: "البيت العود، وفرجان لول، وملفى الأياويد"، وغيرها من الأعمال

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