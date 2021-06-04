اصابة طاقم "المهمة المستحيلة 7" بكورونا وتوم كروز غاضب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن 14 فردا من طاقم فيلم "المهمة المستحيلة 7"، أثبتت الفوحصات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن بطل الفيلم النجم العالمي توم كروز غاضب جدا بشأن ما حدث.

وذكرت لصحيفة"ذا صن" ، أن كروز البالغ من العمر 58 عاما، كان يصور مشاهد في ملهى ليلي لمدة يوم مع 4 راقصات واللاتي تبين لاحقا إصابتهن بالفيروس.

وتبين لاحقا إصابة 10 آخرين من أفراد الطاقم بالفيروس، معظمهم من المساعدين المقربين للنجم، لذا دخل كروز في الحجر الذاتي منذ يوم الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن تصوير المشاهد الجديدة للفيلم توقف الآن، حيث يخضع طاقم العمل المكون من 60 عضوا لعزلة ذاتية.

ونقلت "ذا صن"، عن مصدر مقرب من توم كروز، قوله إنه غاضب تمامًا بشأن ما حدث، خاصة بالنظر إلى تشديده على موظفيه بشأن مراعاة الإجراءات والقواعد اللازمة.

ومن المقرر أن يؤثر ذلك بشدة على تصوير الفيلم الذي عانى من العديد من الضربات في الآونة الأخيرة، ففي ديسمبر الماضي، استقال 5 من أفراد الطاقم بعد صراخ كروز فيهم، لمخالفة الإجراءات الصحية، وبعد ذلك، تردد أن هناك مزيدا من الغضب من طاقم الإنتاج، بسبب تصرفات كروز.

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