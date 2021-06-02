بالصور.. أمال ماهر تعلن اعتزالها الفن وفسخ خطوبتها

المصدر: مروة سليم - دبي

أعلنت المطربة المصرية آمال ماهر عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، اعتزالها الفن.

وقالت ماهر من خلال منشورها عبر "انستغرام"، "جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظراً لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أعلن ابتعادي تماماً عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء".

وإن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا؟ فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط.

وأضافت: كل ما أفكر به حالياً هو إبتعادي فقط لا غير، وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مسمى، كنت في غاية الحماس لتقديمه لكم وإجتهدت كثيراً، أكثر من أي وقت مضى ولكنها إرادة الله.

واختتمت قائلة: شكراً لكل من ساندني في رحلتي الفنية وفي حياتي، شكرا لكل الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج إستمتعت بكم كثيراً على مدار أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور، وشكراً لله عز وجل أولًا وأخيراً ودائماً.

وكانت ماهر قد أعلنت قبل يوم واحد فسخ خطوبتها كما أوضحت من خلال منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة "كنت قد أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي ولكن كل شيء نصيب ، تم فسخ الخطوبة، الحمد لله على كل شيء".

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