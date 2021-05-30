كيم كاردشيان ترسب في اختبار المحاماة.. وتعترف "أنا فاشلة"!

المصدر: ترجمة مروة سليم

كشفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، خلال برنامج "Keeping Up With The Kardashians" وهو برنامج عبارة عن أسئلة وأجوبة مع متابعيها، عدم تمكنها من تحقيق حلمها في المحاماة، إلا أنها أكدت فى الوقت ذاته عدم تخليها عن مساعيها لكي تصبح محامية، بعد أن رسبت في اختبار المحاماة.

وقالت كاردشيان إنها تنوي إجراء الاختبار مرة أخرى، كون تجربتها مع اختبار كلية الحقوق "صعبة للغاية"، مشيرة إلى أنها لن تستسلم، وأضافت: "كنت مترددة في إجراء الاختبار مرة أخرى، أنا فاشلة، فعدم النجاح يخفض معنوياتك ويجعلك ترغب في الاستسلام".

وشاركت كيم 40 عاماً، شقيقتها كورتني كارداشيان 42 عاماً، وكلوي كارداشيان 36 عاماً،حلقات البرنامج الذي بث يوم الخميس الماضي عبر صفحة كاردشيان الخاصة على "انستغرام".

وظهرت كيم خلال المقطع وهي تتحدث إلى معلمتها المحامية جيسيكا جاكسون التي أبلغت نجمة الواقع أنها سجلت 474 في أول محاولة لها في اجتياز امتحان السنة الأولى لطلاب القانون، بينما كان درجة النجاح هي 560.

وقالت جيسيكا: "هذا قريب للغاية من اختبار لا يخضع له معظم الناس في منتصف جائحة!".

وعلى الرغم من الكلمات المريحة لمعلمتها، إلا أن كيم أكدت لها أنها تشعر أنها فاشلة، وهو تصريح اعترضت عليه جيسيكا.

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