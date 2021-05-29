محاكمة عمرو أديب في سبّ وقذف محمد رمضان.. تأجيل حتى 12 يوليو

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الإعلامي عمرو أديب، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، وذلك إلى جلسة 12 يوليو المقبل.

ويطالب محمد رمضان في دعواه - بحسب وسائل إعلام مصرية - بتعويض قدره 100 ألف وواحد جنيه، عن الأضرار التي لحقت به بسبب هجوم عمرو أديب عليه في حلقة من برنامجه «الحكاية» منتقداً محمد رمضان عقب نشره لفيديو «الفلوس» الذي نشره الفنان عقب خسارته قضية الطيار أشرف أبواليسر.

وأضافت الدعوى التي أجلت الحكم فيها محكمة جنح الشيخ زايد أن عمرو أديب هدد محمد رمضان من خلال منصته الإعلامية، بقصد النيل من سمعته وشرفه.

يشار إلى أن عمرو أديب ومحمد رمضان دخلا في مشادات كلامية إثر نشر رمضان فيديو، اعتبره أديب سخرية من الحُكم القضائي الصادر ضد محمد رمضان بإلزامه بدفع ستة ملايين جنيه تعويضاً للطيار أشرف أبواليسر الذي رحل مؤخراً.

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