هكذا تخفي عائلة سميرغانم خبر وفاته عن دلال عبد العزيز

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

قال الإعلامي المصري رامي رضوان، إن أسرة الفنان الراحل سمير غانم، لم تخبر زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز بخبر وفاته حتى الآن.

وأضاف أن ظروف حالتها الصحية وتواجدها بالرعاية المركزة، لا تسمح بذلك، موضحا أن الأسرة وضعت مجموعة من الترتيبات التي من شأنها إخفاء الأمر عليها، لدرجة أنهم فصلوا التلفزيون المتواجد بغرفتها، ويمثلون عليها جميعا حتى لا تعلم.

وأضاف رضوان، خلال مقدمة حلقة، الثلاثاء، من برنامج "مساء dmc"، ، أن الأسرة اعتمدت على فيديوهات وبرامج مسجلة تشاهدها داخل غرفة رعايتها المركزة، حتى لا يمر خبر الوفاة أمامها، موضحا أنهم سحبوا جميع هواتفها منذ اليوم الأول لدخولها المستشفى، كما أنهم لا يرتدون أي ملابس سوداء أمامها.

وأشار الإعلامي إلى أن أسرته وضعوا سيناريو كامل لتبرير غيابهم ليوم كامل عنها، خلال جنازة الفنان الراحل. وأكد أنه يشعر هو وأسرة الفنانة، أنها بدأت تحس أن زوجها توفي، موضحا أنه قد يكون الإحساس موجودا، لكنه لم يؤكد حتى الآن بالنسبة لها.

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