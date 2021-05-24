بالفيديو.. مذيع مصري يشن هجوماً على يسرا بسبب الراحل سمير غانم

المصدر: مروة سليم - دبي

انتقد الدكتور محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" المصرية على حضور بعض الفنانين جنازة الفنان الراحل سمير غانم ظهراً، ثم تلبيتهم دعوة حضور أحد الأعراس في مدينة الجونة الساحلية مساء نفس اليوم.

وافتتح الباز فقرته الخاصة بالحديث عن جنازة الراحل سمير غانم، قائلاً إن هناك عدداً من الجمهور أشاد بوقفة الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم ، والفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم ، أثناء تلقي جنازة وعزاء الفنان الراحل.

وتابع الباز "الناس بتتعامل مع الحاجات الطبيعية اللي المفروض تحصل، على أنها حاجة ملهاش جديدة وغريبة، رغم أن ده المفروض أساساً، والطبيعي أنه يحصل، وطبعا ده بسبب أننا في المجتمع المصري افتقدنا بعض من الأصول".

وتطرق الباز للحديث عن حضور بعض الفنانين للعرس قائلاً "ديه مش مجاملة، ومش عادية، والمفروض فيه أصول".

وتابع "أظهرتوا للناس أن حياتكوا تمثيل في تمثيل، فالفنانة تمثل أنها زعلانة على الفنان الراحل سمير غانم الصبح، ثم تمثل أنها سعيدة وترقص وتغني في فرح بليل".

وتابع ، قائلاً : "احترموا عقول الناس"، مشيراً إلى الفنانة هالة صدقي التي حضرت العزاء صباحاً، واعتذرت عن حضور الفرح ليلاً ، قائلا: "احترمتها جدا واحترمت اللي قالته".

وعن الفنانة يسرا قال الباز "يسرا فنانة المفروض إنها كبيرة تروح الصبح تمثل إنها حزينة وبليل فرحانة، هي الناس هتحترم مشاعرك ازاي؟".

ورحل سمير غانم عن عالمنا مساء الخميس الماضي، عن عمر ناهز 81 عاما بعد صراع مع كورونا والفشل الكلوي وتم تشييع جثمانه من مسجد المشير بالتجمع الخامس ودفنه بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل.

الفيديو نقلاً عن قناة النهار المصرية

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