ريّا أبي راشد بعد اختيارها سفيرة أممية: أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية

المصدر: رويترز

عيّنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقدمة البرامج التلفزيونية اللبنانية الشهيرة ريا أبي راشد سفيرة إقليمية للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصبح أول امرأة عربية تشغل هذا المنصب في المنظمة للمنطقة.

وقالت ريا، المعروفة بأنشطتها في مجال دعم اللاجئين والنازحين بالمنطقة، إن معالجة التحديات التي سببتها جائحة كوفيد-19 بالنسبة لمجتمعات اللاجئين تتصدر قائمة أولوياتها. وأضافت أن استخدام منصاتها الإعلامية على الإنترنت أمر أساسي في حملات دعم مجتمعات اللاجئين.

وأردفت «بالسنين الماضية التقيت بكتير لاجئين، ألهمتني قصصهم وتأثرت بالعزيمة والأمل والشجاعة اللي عندهم إياها حتى بأصعب الظروف. اليوم بيشرفني انضمامي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كسفيرة للنوايا الحسنة».

وتابعت ريا «باتمنى أكون على قدر المسؤولية بها المهمة، ما فيني أنسى الموهوبين يا اللي التقيت فيهم بزيارتي لمخيم الزعتري بالأردن. رجعت حاملة ذكريات عن بنات صغار، ذكايا وعن نجوم رياضيين ناشئين. اللاجئين أشخاص استثنائيين عم بيكافحوا ليعيشوا حياة طبيعية.. حياة سعيدة».

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن هناك زهاء 26 مليون لاجئ حول العالم. ويعيش نحو 10% من هؤلاء في مخيمات رسمية تديرها المفوضية.

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