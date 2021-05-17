فيديو..فنانة بحرينية ترقص"العرضة" في استقبال الزوارالسعوديين

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تصدرت الفنانة المهرة البحرينية، محرك البحث جوجل في دول الخليج، من خلال فيديو لها وهي ترقص "العرضة" التراثية في استقبال أول الزوار السعوديين الذين وصلوا إلى مملكة البحرين بعد تعليق السفر 14 شهراً.

ونشرت المهرة فيديو في "إنستغرام" مرفقاً بهاشتاغ الحملة الذي أطلقته هيئة البحرين للسياحة والمعارض "#ولهنا_عليكم"، لتستهدف زوار البحرين من المملكة العربية السعودية.

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