ممثلة في "نسل الأغراب": كنا بنتشتم وسكتنا علشان لقمة العيش

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

اتهمت الفنانة مريم سعيد المخرج محمد سامي، بإهانتها أثناء تصوير العمل، وكتبت مريم التي شاركت في مسلسل "نسل الأغراب" على «فيس بوك»: «احنا كنا بنتشتم ونتهزأ في اللوكيشن وكنا بنسكت علشان لقمة العيش».

وأضافت في تعليق ردا على صمتها على إهانتها: «سكت وكتمت عشان ادفع جامعة ولادي واتشتمت قدام أكتر من 700 نفر وبنتي سمعت شتيمة مامتها بودانها». وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت الجمعة، قرارًا بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.

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