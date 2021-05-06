عبد الحليم حافظ يغني لعشاقة على خشبة «أوبرا دبي»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

يستضيف مسرح "أوبرا دبي " الحفل الهولوغرامي الأول للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في 13 و14 مايو الجاري خلال احتفالات عيد الفطر السعيد. وسيتسنى لعشاق العندليب الاستمتاع بمجموعة من أشهر أغانيه خلال أمسية استثنائية لمدة 90 دقيقة من الطرب والحنين إلى الزمن الجميل.

يحتل عبد الحليم حافظ مكانة مميزة بين عمالقة الغناء العربي، إلى جانب أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، وشادية، بفضل رصيده المتنوع من الأغاني والأفلام التي نالت إعجاب الجماهير على مدار سنين طويلة في جميع أنحاء المنطقة.

وتحتفل الأمسية المرتقبة بذكرى النجم الراحل وإرثه الفني وبصمته الفريدة التي تركها في المنطقة، فيما تشكل أول تجربة لإعادة تمثيل أدائه الفريد وأغانيه الحالمة عبر تقنية الهولوغرام أمام الجمهور.

وسيظهر عبد الحليم على خشبة المسرح بفضل تكنولوجيا الهولوغرام والذكاء الاصطناعي الرائدة من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد يحاكي تفاصيل شكل الفنان وحركاته بدقة عالية من إنتاج NDP التي حرصت على مدار خمسة أشهر، على إعداد محتوى مرئي وصوتي بمستويات عالية من الجودة والنقاء بالتعاون مع أوركسترا مكونة من 28 شخصاً ستعزف الموسيقى مباشرةً.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news