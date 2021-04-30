نقل سمير غانم وزوجته إلى المستشفى بعد إصابتهما بكورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نقل الفنان المصري سمير غانم، وزوجته دلال عبد العزيز، إلى المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وذكر موقع "اليوم السابع"، أن غانم وزوجته، نقلا إلى مستشفيين مختلفين، فيما تحدث عن تدهور حالة الفنانة دلال عبد العزيز بسبب الإصابة ومعاناتها من ضيق في التنفس.

ونقل سمير غانم (84 عاما)، الخميس، إلى مستشفى بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

وأصيبت ابنة الفنان المصري، دنيا سمير غانم، ووالدتها بالفيروس، مع أفراد في طاقم إنتاج مسلسل "عالم موازي"، الذي تلعب دنيا دورا فيه، قبل عدة أيام.

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