زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم محمد رمضان: إدفع تمن الهدوم

هاجمت ندى الكامل، زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الفنان محمد رمضان. وقالت ندى، خلال منشور شاركته عبر حسابها في"فيسبوك": "ما تدفع يا نجم تمن الهدوم اللي خدتها، وخليت مدير أعمالك ميردش على الراجل الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقة بايخة، كنت أدفع أحسن من الفضيحة دي...أدفع تمن الـ4 سديري والـ3 بدل، وإلا هو كل شوية فالح بس تقولنا وغنيتهالنا كمان أن كل هدومك فيرساتشي فيرساتشي وأنت بتقلدهم ومخيط نص هدومك عند الترزية، وفاكرنا عبط ومنعرفش الأصلي من المضروب، وملناش دعوة".

وكان أشرف فجلة، مصمم أزياء المشاهير، قد خرج للحديث عن تفاصيل موقف مرتبط بالمعاملات المادية مع محمد رمضان بعدما تجاهل الأخير ومدير أعماله كل رسائله ومكالماته، بأنه قبل عامين صمم للفنان نحو 3 بدل وبالطو و4 "صديري" دون دفع مقابل لهم.

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