شجون الهاجري: نعم أصبت بالاكتئاب و"كورونا"جعلني أدرك قيمة المال

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت الفنانة الكويتية شجون الهاجري عن معاناتها مع الاكتئاب الذي استمر لمدة ثلاثة أعوام، الامر الذي اجبرها على تلقي العلاج النفسي خارج الكويت، وأشارت أن سبب تعرضها لهذا المرض كان "شهرتها المبكرة حيث أنها بدأت العمل الفني في عمر الطفولة".

وقالت الفنانة الشابة في برنامح "مع حمد قصص" إنها كانت تخشى مواجهة الآخرين بمشكلتها خوفاً من أن تتزعزع مكانتها لديهم، إلا أنها وجدت علاجاً لمشكلتها لدى الطبيب النفسي الذي طالبها بتقبل نفسها ومواجهة خوفها ومصارحة الآخرين والاعتذار من الأشخاص الذي أخطأت بحقهم.

وذكرت الهاجري أن هذه الخطوة رتبت حياتها وحولتها من شابة كتومة مؤذية لنفسها والآخرين إلى شابة قادرة على المواجهة والحديث عن أي مشكلة تواجهها. وعبَرت شجون عن حبها الشديد للفنانة سعاد عبد الله قائلةً "إنها الوحيدة التي تستحق مناداتها بالأم بعد أمها".

وأشارت شجون إلى وضعها المادي، مبينةً أنها كانت غير مهتمة بجمع المال أو القيام بمشاريع وأنها كانت من المبذرين بالرغم من نصائح المقربين منها للاستفادة من هذه الأموال إلا أنها لم تدرك أهمية ذلك إلا مع أزمة كورونا.

وختمت شجون حديثها بإعلانها مسامحة أي شخص أخطأ بحقها وطلبت السماح من أي شخص أساءت إليه، مشيرةً إلى أنها على قناعة أنه من المستحيل أن يخطئ شخص بحقها دون أن تكون هي من أساءت إليه.

وكانت شجون قد أعلنت منذ عدة سنوات أنها لقيطة ولا تعرف أبويها، وأنها عاشت بدور رعاية، واحتضنتها عائلة كويتية وعاشت معها وعرفت الحقيقة بعدما وصلت إلى سن 13 عامًا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news