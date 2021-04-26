بلقيس ترفع قضية خلع على زوجها

المصدر: متابعة-الإمارات اليوم

فاجأت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي الجمهور بإعلانها للمرة الأولى أنها رفعت قضية خلع على زوجها سلطان. وجاء حديث بلقيس في هذا الموضوع ضمن إتصال هاتفي لها مع برنامج "أم بي سي تريندنغ"، الذي حاول الإستفسار عن سبب غياب زوجها عن الظهور معها مؤخراً، وهو الذي كان يرافقها دائماً، لترد بلقيس وتقول:"أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم ". وأضافت أنها لا تستطيع الحديث كثيراً في الموضوع لأن بينهما أجمل هدية في العالم وهي إبنهما الوحيد تركي.

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