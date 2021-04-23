العثور على مغني الراب "شوك جي" ميتًا في فندق

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عُثر على مغني الراب الأمريكي غريغوري إدوارد جاكوبس، المعروف باسم شوك جي، ميتًا، أمس، في أحد الفنادق في تامبا بولاية فلوريدا، عن عمر 57 عامًا.

ووفقًا لموقع"تي ام زي" ، أكد والد شوك، إدوارد راكر نبأ وفاته، مشيرًا إلى أن السلطات ستجري تشريحًا للجثة، لتحديد سبب الوفاة.

كما أعلن مكتب عمدة مقاطعة هيلزبره عن وفاته، فيما لم يقدم أسبابًا حول تلك الحادثة .

وكان المغني الراحل أحد الأسماء الرئيسية في موسيقى الراب بفرقة ”ديجيتال أندرغراوند“، والتي حققت سلسلة من النجاحات في أوائل التسعينيات، كما لعب دورًا في تقديم المغني المعروف توباك شاكور.

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