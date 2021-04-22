وفاة كاتب السيناريو المصري الشهير مصطفى محرم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي الكاتب المصري مصطفى محرم، إثر وعكة صحية تعرّض لها، عن عمر ناهز 81 عامًا

ونعته نقابة المهن السينمائية ووزارة الثقافة المصرية والعديد من المؤسسات الفنية والثقافية داخل مصر وخارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب محرم، العديد من الأعمال المهمة في السينما والدراما، أبرزها أفلام: ”رد قلبي“، و“عائلة الحاج متولي“، و“العطار والسبع بنات“، و“مشوار امرأة“، و“على يا ويكا“، و“ريا وسكينة“، و“قاتل بلا أجر“، و“الباطنية“، و“زهرة وأزواجها الخمسة“، و“سمارة“، و“ميراث الريح“، و“مولد وصاحبه غياب“، وغيرها

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