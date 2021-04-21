جاكي شان يحرم إبنه الوحيد من الميراث: ليصنع المال بنفسه

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

حرم النجم جاكي شان، إبنه الوحيد جايسي، من الميراث، وقرر الممثل الصيني الشهير، التبرع بكامل ثروته البالغة 350 مليون دولار، للجمعيات الخيرية. حسب موقع "هندوستان تايمز" الأميركي.

وقال جاكي شان: "أن إبنه إن كان قادراً فسوف يصنع المال الخاص بنفسه، وأما إذا كان غير قادر فسوف يضيع أمواله التي جناها". وأضاف الممثل والمغني الشهير، إنه نادم لعدم التحاق ولده بالخدمة العسكرية لأنه كانت ستسهم في بناء شخصية ولده بشكلٍ أفضل. وجايسي هو النجل الوحيد لجاكي شان من زوجته جوان لين، ويعمل الآن ممثلاً ومغنياً.

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