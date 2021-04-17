بعد معركة بطولية مع السرطان.. وفاة الممثلة هيلين مكروري عن 52 عاماً

المصدر: لندن - رويترز

قال الممثل داميان لويس، زوج الممثلة البريطانية هيلين مكروري، أمس، إنها توفيت بالسرطان عن 52 عاماً.

وأضاف «أعلن وكلي حزن أنه بعد معركة بطولية مع السرطان فإن المرأة الجميلة الرائعة هيلين مكروري توفيت بسلام في المنزل وسط فيض من الحب من أصدقائها وعائلتها». وكان الاثنان قد تزوجا في عام 2007 وأنجبنا طفلين.

واشتهرت مكروري بتأدية أدوار عن شخصيات قوية في المسرح والسينما.

وقوبل نبأ وفاتها بفيض من الرثاء من مؤلفين وممثلين، من بينهم جيه.كيه رولينغ، مؤلفة سلسلة هاري بوتر التي شاركت الممثلة الراحلة في أفلامها.

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