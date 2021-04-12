محمد رمضان لعمرو أديب: "إنت حاشر دماغك ليه"

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  • متابعة- الإمارات اليوم
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نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو جديدا له ردا على تصريحات الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام". ودمج رمضان مقطعا من أحد مسلسلاته بحديث أديب الذي قال فيه: "يا بني إهدا يابني ارجع لعقلك يا حبيبي بلاش غرور".
ليرد عليه محمد رمضان وهو يضرب أحد الممثلين قائلا : "إنت حاشر دماغك ليه".
وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: "انتظروني الليلة إن شاء الله في لقاء خاص على "دي أم سي" المصرية ..كلام من القلب للقلب".

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