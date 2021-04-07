12 ساعة تحقيق.. إطلاق سراح حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

بعد 12 ساعة من التحقيقات قررت نيابة مدينة نصر، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بكفالة 20 ألف جنيه، في واقعة افتتاحه "كافيه" غير مصرح بتشغيله في مدينة نصر دون استيفاء شروط التشغيل، ومخالفة إجراءات السلامة من فيروس كورونا.

وقامت الأجهزة الأمنية باغلاق "الكافيه" بشكل نهائي بعدما تبين مخالفته وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض،على شاكوش، بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا بإقامة حفل افتتاح لـ"كافيه" يملكه ، إضافة لعدم الحصول على بعض التراخيص.

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