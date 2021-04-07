انفصال ابنة شريف منير رسميا عن محمود حجازي

المصدر: نجلاء سليم-القاهرة

أعلنت الاعلامية وخبيرة التجميل،أسما شريف منير، أنها انفصلت رسميا عن زوجها الممثل الشاب محمود حجازي بشكل نهائي. وعبرصفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" وجهت رسالة لكل من يحاول التدخل في حياتها أن يكف عن ذلك، وطالبتهم باحترام العشرة و"العيش والملح" الذي يجمعها بطليقها وعدم الخوض في تفاصيل حياتها الخاصة.

مرت اسما وحجازي بأزمة زوجية العام الماضي وقامت أسما بحذف كل صورها معه، ولكنه عاد للظهور معها في مقطع فيديو، لنفي القصة، وسبق وانفصلت عنه ايضا اثناء فترة الخطوبة، ثم تمت المصالحة بينهما وأجريت مراسم الزواج بعيدا عن الأعين.

الفنان شريف منير لم يعلق على الخبر لمروره بأزمة صحية حيث قام بعمل جراحة عاجلة وينتظر خروجه بعد فترة النقاهة قريبا.

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