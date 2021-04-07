ممثلة شابة تكشف زواجها من سعد الصغير وأم محمود ترد

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

تسببت فنانة مصرية شابة بحالة من الجدل، بعد إعلانها زواجها وبشكل مفاجيء زواجها من الفنان الشعبي سعد الصغير، ونشرت برلنتي عامر، على صفحتها الرسمية فيديو يهنئها فيه سعد بعيد ميلادها ويقول لها«بيرلنتي حبيبتي.. كل سنة وأنتي طيبة حبيبة قلبي.. مراتي بيرلنتي عامر.. بقولك كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي.. ويارب نبقى مع بعض السنة الجاية.. وعيد ميلاد سعيد حبيبتي.. أنتي وش الخير عليّا.. أنتي كل الدنيا ليّا.. يا مراتي يا حبيبتي يا ام أدهم وردت عليه برلنتي بقولها "ربنا يخليك ليا يا جوزي"

وقالت برلنتي عامر في تصريحات صحافية لبعض الصحف المصرية إن زواجها من سعد الصغير لم يكن سرّا، بل حضر خطوبتهما ويعلم بزواجهما عدد من النجوم منهم ايهاب توفيق، وعمر كمال، وكذلك أولاد سعد الصغير، وأكدت أن زواجهما تم في شهر فبراير الماضي، وأنهما فقط امتنعا عن الاحتفال بسبب ظروف فيروس كورونا وقالت برلنتي عن سعد إنها تغار عليه كثيرا لذلك لا تستطيع العمل معه كما انها تحبه وسعيدة في حياتها معه

و اعترفت برلنتي في تصريحاتها أن الصغير طلب سابقاً منها الزواج عرفيا، لكنها رفضت ذلك لكونها من أسرة كبيرة، ليوافق على الزواج بشكل علني ويتم عقد القران بواسطة محامي، وتوثيق الزواج

وفي الوقت الذي أعلنت فيه برلنتي هذا الخبر اكتفى سعد الصغير بالصمت ولم يؤكد او ينفي أي شئ والغريب أنه قام بطرح صور مع زوجته الأولى نور الهدى الشهيرة بأم محمود، بينما قامت الزوجة الأولى باثارة الجدل بما كتبته عبر وسائل التواصل الإجتماعي حيث كتبت "حسبي الله ونعم الوكيل اشوف فيكم يوم".

بعد هذا المنشور وجهت بيرلنتي عامر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رسالة إلى زوجة سعد الصغير الأولى، بقولها: «الست المحترمة اللي أنا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى.. بتبعت ناس تشتمني على العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا.. وبتقول كلام غريب جدًا.. حسبي الله ونعم الوكيل». وسبق واعللنت الراقصة شمس من فترة خبر زواجها السري من المطرب سعد الصغير ايضا ثم انتهى الموضوع بسكوت الجميع وعدم نفي سعد للخبر.

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