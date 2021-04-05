محمد رمضان يعلن عن فيلم "أحمس" بعد ساعات من توقيف"الملك"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن نيته تقديم فيلم اسم "أحمس" في عام 2023، وذلك بعد ساعات من قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقف تصوير مسلسل "الملك"، الذي يتناول كفاح الملك أحمس لطرد الهكسوس من مصر، وتم تشكيل لجنة عاجلة لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملًا، وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية.

ونشر رمضان مقطع فيديو لزاهي حواس، عالم الآثار المصري، يقول من خلاله إن أنسب شخصية تقدم أحمس هو الفنان محمد رمضان. وقال رمضان: "شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري زاهي حواس، وبوعد حضرتك بإذن الله هنعملوا فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم".

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