القبض على الفنان المصري حسن شاكوش

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أكدت مصادر أمنية مصرية، القبض على المطرب حسن شاكوش، لاستجوابه في اتهامات متعلقة بمخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة معلومات تؤكد افتتاح مقهى، يمتلكه المطرب الشعبي، الذي أقام حفل افتتاح كبير، ومخالفا الإجراءات الاحترازية، بحضور عدد كبير من الفنانيين، ماتسبب بتجمع مئات من المارة.

وتفصيلا فقد تلقت الشرطة بلاغا من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش"كوفي شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر المكان، وتبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص، كما أنه خالف القانون من خلال استحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها

وتم ضبط شاكوش برفقة 2 من المطربين وتم استجوابه بمديرية أمن القاهرة لمخالفة الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها الأجهزة المسؤولة وعدم وجود تراخيص للكافية.

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