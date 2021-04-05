مصر.. القبض على 3 مطربين أثناء افتتاح كافيه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد مصدر أمني لـ مصر الآن، القبض على المطرب حسن شاكوش بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لاستجوابه بشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن حسن شاكوش تم ضبطه برفقة 2 من المطربين الشعبيين بعد تجمع المئات من المواطنين أمام كافية يمتلكه أحد أقربائه بشارع أنور المفتي المتفرع من شارع عباس العقاد بمنطقة مدينة نصر.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن ضبطت قرابة 40 شيشة بالكافيه وأغلقت المكان بعد ساعات من افتتاحه وإحداث حالة من الزحام والتكدس بالطريق العام وعدم وجود تصريح.

وأغلقت أجهزة الأمن بالقاهرة كافيه يمتلكه أحد أقرباء المطرب الشعبى حسن شاكوش بعد ساعات قليلة من افتتاحه بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة معلومات مفادها افتتاح كافيه بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر ويمتلكه مطرب شعبى شهير وإقامة حفل افتتاح كبير ومخالفة الإجراءات الاحترازية، وحضور عدد كبير من الفنانين وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إغلاق الكافيه والتحفظ على" الشيش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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