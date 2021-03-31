سمية الخشاب تُلزم أحمد سعد بنصف مليون جنيه

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

حكمت إحدى محاكم الأسرة في محافظة الإسكندرية منذ ساعات، لصالح الفنانة سمية الخشاب، في الدعوى المقامة منها ضد طليقها الفنان أحمد سعد، للحصول على مؤخر الصداق.

وألزمت المحكمة المدعي عليه بسداد مبلغ 500 ألف جنيه مؤخر الصداق، مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وقدم عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب خلال التحقيقات، مستندات تفيد عدم حصول موكلته على مؤخر الصداق الخاص بها وقدره 500 ألف جنيه خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد.

وكانت محكمة الأسرة حكمت في دعوى المتعة والعدة، الشهر الماضي للفنانة سمية الخشاب بمبلغ مالي وقدره 270 ألف جنيه، بواقع 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور عدة، ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرًا للمتعة.

ويذكر ان أحمد سعد احتفل منذ فترة بخطبته من مصممة أزياء مصرية اسمها علياء بسيوني وأكد أن هناك قصة حب تربطهما، وانه قرر عدم الزواج مرة أخرى مهما كانت الأسباب من أي فنانة أو سيدة تعمل بالوسط الفني عقب زيجتين فاشلتين من فنانتين هما ريم البارودي وسمية الخشاب.

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