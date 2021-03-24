إصابة الممثل الهندي عامر خان بفيروس كورونا

المصدر: نيودلهي - د ب ا

أصيب الممثل الهندي الشهير عامر خان "56 عاما" بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنه المتحدث باسمه في بيان اليوم الأربعاء.

وذكرت شبكة " ان دي تي في" عن المتحدث القول إن عامر يخضع للعزل المنزلي حاليا.

وجاء في البيان" ثبتت إصابة عامر خان بفيروس كورونا. هو يخضع حاليا للعزل في منزله، ويتبع جميع البروتوكلات الصحية وصحته جيدة".

وطالب المتحدث في البيان جميع من تواصلوا مع الممثل خلال الأيام الماضية أن يخضعوا للاختبار.

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