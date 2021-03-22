إيمان البحر درويش: انتصرت على الشلل النصفي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف الفنان المصري، إيمان البحر درويش، عن انتصاره على الشلل النصفي الذي أصابة بعد أزمة صحية ألمت به وأثرت به بشكل كبير

وقال الفنان في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" في قناة "الحدث اليوم" :"ربنا شفاني من تأثير الشلل النصفي الناتج عن النزيف الحاد في المخ، وذلك بعد تكثيف العلاج الطبيعي".وأضاف: "ربنا أكرمني وانتهى الشلل النصفي، ولكن هناك تكملة للعلاج الطبيعي". وعلى الصعيد الفني، قال إنه يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكان إيمان البحر درويش قد أصيب بنزيف في المخ، بعد تعرضه لارتفاع في ضغط الدم بشكل مفاجئ.

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