وفاة المخرج المغربي محمد إسماعيل عن 70 عاماً

المصدر: رويترز

نعت نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون، أمس، المخرج والسيناريست والمنتج المغربي محمد إسماعيل الذي توفي عن عمر ناهز 70 عاماً.

وكان الراحل قد خضع في شهر فبراير لعملية جراحية بالقلب وبانتظار عملية أخرى حال تحسن حالته الصحية لكن القدر لم يمهله.

ولد إسماعيل في مدينة تطوان شمالي المغرب عام 1951، وتخرج في كلية الحقوق قبل أن يلتحق بالعمل في التلفزيون عام 1974.

وقدّم العديد من الأفلام التلفزيونية والسينمائية، كان من أبرزها (اوشتام) و(وبعد...) (وداعا أمهات) و(أولاد البلاد) و(إحباط) و(لا مورا.. الحب في زمن الحرب).

ونعاه عدد من الفنانين المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم الممثل أمين بنجلون والمخرج محمد نظيف والناقد أحمد سيجلماسي.

ورثاه الصحفي والروائي المغربي عادل الزبيري بصفحته على "فيسبوك"، قائلاً: "فقدت السينما المغربية أستاذاً كبيراً، يدير بذكاء تحركات الكاميرا، ويزرع الثقة في الممثلين سواء المخضرمين من جيل الكبار، أو النجوم، أو الوجوه الجديدة التي يقدمها إلى الجمهور لأول مرة".

وأضاف: "سيطل علينا المخرج المغربي محمد إسماعيل من مكانه في الأعالي، ليتابع ما سيقدمه الآخرون من جديد للشاشة الكبيرة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news