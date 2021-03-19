وفاة الفنان المصري عبدالوهاب خليل

توفي الفنان المصري عبدالوهاب خليل، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 70 عاما.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية في مصر ، وفاة الفنان القدير عبدالوهاب خليل بعد صراع مع المرض.

والفنان الراحل حاصل على ليسانس الحقوق والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كانت بداياته في الستينيات من القرن الماضي، من خلال المسرح والإذاعة، ليشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

شارك خليل مع نجوم السينما والدراما في مصر خلال مسيرته الفنية، ومن أبرز أعماله ”الخيط الرفيع، أحضان الخوف، الدخيل“.

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