وفاة بطل "مطاردة منتصف الليل" عن 81 عاماً

المصدر: (رويترز)

توفي، أمس، الممثل الأميركي يافيت كوتو الذي اشتهر بأدواره سينمائية عدة في هوليوود عن عمر ناهز 81 عاماً، ولم يُعلن سبب الوفاة.

ومن أشهر أدواره (إليان) "فضائي" و(ميدنايت رن) "مطاردة منتصف الليل" ولعب دور الشرير في فيلم جيمس بوند (ليف آند ليت داي) "عش ودعهم يموتون".

وكانت زوجته تيسي سيناهون أول من أعلن وفاته على موقع فيسبوك مساء أمس، ثم أكدها وكيل أعماله رايان جولدهار على تويتر.

وكتبت سيناهون تقول إنها تشعر بالحزن والصدمة لوفاة زوجها الذي عاشت معه 24 عاماً.

وأضافت "لعبت دور الشرير في بعض أفلامك، لكن بالنسبة لي وللكثير من الناس أنت بطل حقيقي، رجل طيب وأب طيب وزوج طيب وإنسان مهذب نادر الوجود".

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