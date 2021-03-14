ميادة الحناوي ترد على أصحاب شائعات إصابتها بالزهايمر: أشكو لواحد أحد

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أعربت المطربة السورية الكبيرة ميادة الحناوي عن استغرابها من شائعات إصابتها بمرض الزهايمر التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة أصحاب تلك الأقاويل بأنهم «قليلين أدب وما تربوا وما بيخافوا الله.. ولا أعرف ماذا أقول وشكيتن لواحد أحد.. أحسن شيء».

وأكدت ميادة الحناوي في تسجيل صوتي نشره موقع «اليوم السابع» المصري أنها بخير، لافتة إلى أنها بسبب أزمة كورونا ومنذ أكثر من سنة وهي تلازم بيتها، ولا يوجد أي شيء نهائياً، على حد قولها.

وأضافت صاحبة «أنا بعشقك» أنها من وقت بداية كورونا إلى الآن، وهي تحجر نفسها في البيت «لأنه شيء بيخوف.. والحمد لله أموري كلها تمام، وإن شاء الله بتنجلى هذه الغمة.. وأنا بألف خير».

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