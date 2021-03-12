وفاة الفنانة السورية آمنة شعبان واكتشاف جثمانها بعد يومين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثرت الأجهزة الأمنية السورية على الفنانة آمنة شعبان، متوفاة داخل منزلها، بعد يومين من الواقعة، بحسب ما أفاد فرع نقابة الفنانين السوريين في دمشق.

وتلقت الشرطة ريا اتصالات من جيران المطربة "بصدور رائحة غريبة من منزلها" وتم العثور عليها متوفاة في المنزل.

وأكدت الشرطة اكتشاف وفاتها بعد يومين من تاريخ الوفاة"، وفقا لروسيا اليوم.

تكاد تكون المعلومات عن شعبان معدومة، باستثناء لمحة عنها نشرها موقع متخصص بالسينما، وحوار أجرته معها إذاعة دمشق في 2018.

الفنانة آمنة شعبان هي ابنة الموسيقي فؤاد محفوظ الذي كان من مؤسسي الإذاعة السورية شاركت بعدد من المسرحيات، وغنت كل ألوان الغناء، وكانت لها أغان من ألحان عبد الفتاح السكر.

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